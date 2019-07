Fekir staat voor medische keuring bij Real Betis in aanloop naar afronding transfer

De Franse international staat op punt om zijn transfer naar LaLiga af te ronden, een jaar nadat zijn transfer naar Liverpool afketste.

Nabil Fekir zal later vandaag een medische keuring ondergaan bij . De Franse middenvelder wordt voor twintig miljoen euro overgenomen van Olympique Lyonnais. De 26-jarige had nog een contract voor één jaar bij de Franse formatie, maar kreeg aan het einde van het afgelopen seizoen toestemming om met potentieel geïnteresseerde clubs te praten.

De spelmaker had geen intentie om langer actief te blijven in de , waarbij hij het verlangen had om een nieuwe uitdaging aan te gaan na zes succesvolle jaren in zijn thuisland. Het is de verwachting dat de Franse international zijn handtekening zet onder een contract voor de lange termijn, waarmee er een einde komt aan een lange onduidelijkheid over zijn toekomst.

Goal begrijpt dat Real Betis in eerste instantie twintig miljoen euro zal betalen voor Fekir, een bedrag dat voor bonussen nog kan oplopen. De speler en Lyon zullen daarnaast recht hebben op een percentage van de transfervergoeding bij een toekomstige transfer.

was vorig jaar zomer dichtbij de komst van de Franse WK-winnaar en er was de suggestie dat de club hun interesse tijdens de huidige transferperiode nieuw leven zou inblazen. en werden de afgelopen maanden ook in verbadnd gebracht met Fekir, maar hij heeft ervoor gekozen om Betis te helpen aan een hogere rangschikking in LaLiga de komende jaren.

Fekir kende een uitstekend seizoen 2018/19 en was in 29 wedstrijden in de Ligue 1 negen keer trefzeker en gaf zeven assists. Lyon eindigde het seizoen als derde. Hij schitterde ook in de , waar hij scoorde en een assist gaf in een 2-1 zege in de groepsfase tegen in de groepsfase in het Etihad Stadium.

In totaal speelde Fekir 180 wedstrijden voor Lyon in alle competities, waarin hij 68 keer wist te scoren, maar hij slaagde er niet in om een hoofdprijs te winnen tijdens zijn tijd bij de club.

Fekir zou op 19 augustus zijn officiële debuut kunnen maken voor Betis. De ploeg van trainer Rubi opent dan in Estadio Benito Villamarín het LaLiga-seizoen met een wedstrijd tegen .