Fekir hekelt 'leugens' over mislukte Liverpool-transfer

Nabil Fekir is sinds deze zomer speler van Real Betis, maar vorig jaar maakte hij bijna de overstap van Olympique Lyon naar Liverpool.

In de zomer waarin Fekir met Frankrijk de wereldtitel veroverde, leek de 26-jarige speler de overstap te maken naar Anfield. De beoogde nieuweling reisde zelfs naar Engeland, waar hij in de clubkleuren van The Reds werd gezien. Uiteindelijk besloot echter toch af te zien van een transfer.

Bij de medische keuring zouden problemen aan het licht zijn gekomen met de knie van Fekir. De speler was net hersteld van een zware blessure aan het gewricht. "Er zijn veel leugens verteld en die hebben invloed op mij gehad", zegt Fekir in gesprek met L'Equipe. "Vooral de leugens over mijn familie. Dat heeft ons pijn gedaan, omdat je weet dat het niet klopt wat er is gezegd."

"Mijn knie was in orde. Ik heb snel een keuring gedaan in Clairefontaine (trainingscentrum van de Franse nationale ploeg, red.) en daar werd niets over mijn knie gezegd. En als die knie in zo'n slechte staat was geweest, zou Lyon me dan wel zo'n lucratief contract hebben aangeboden om mij te behouden?" vraagt de linkspoot zich af.

"Het ergste is dat sommige mensen beweren dat de transfer niet doorging vanwege mijn familie. Dat is een leugen. Wil je de waarheid weten? Die weet ik zelf niet eens. Eerlijk waar!" aldus Fekir. "Ik deed de medische keuring en Liverpool besloot mij niet te contracteren. Op een bepaald moment wilden ze mij laten geloven dat het aan mijn knie lag, maar ze hadden gewoon een excuus nodig."

Nabil Fekir vertrok afgelopen zomer dus alsnog bij . De Franse club ontving circa twintig miljoen euro van , waar de nieuweling tweemaal scoorde in zijn eerste drie wedstrijden in LaLiga.