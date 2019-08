FC Zürich treedt naar buiten met huurovereenkomst met Ajax

Ajax huurt Filip Frei komend seizoen van FC Zürich, zo maakt de Zwitserse club donderdagavond bekend.

De achttienjarige rechtsback annex buitenspeler liep eerder al stage bij in Amsterdam: tijdens de afgelopen editie van de NextGen Series deed Frei mee bij Onder-19 en kwam hij tot scoren in de halve finale tegen Sagna Tosu.

In het openingsduel met had Frei (onderste rij, tweede van links) al een basisplaats gekregen als rechtsachter. Ajax hield een goede indruk over aan het optreden van de jongeling op dat toernooi.

Lees beneden verder

In maart meldde Mundo Deportivo al dat Frei, net als zijn tweelingbroer Luka, in beeld was bij Ajax. Het tweetal werd toen ook uitgenodigd voor een stage bij .

De tweelingbroers deden mee in een oefenwedstrijd van de Juvenil A, de hoogste jeugdploeg van Barcelona, tegen een club uit Japan. De broers, die dezelfde zaakwaarnemer hebben als Dusan Tadic, hadden toen nog een aflopend contract bij Zürich. De club besloot echter om beide spelers een jaar langer vast te leggen.

Ajax heeft de komst van Filip Frei overigens nog niet bevestigd.