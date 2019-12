FC Volendam periodekampioen; Ünüvar en Hansen juichen in topper

De tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie komt op naam van FC Volendam.

De ploeg van trainer Wim Jonk had vrijdagavond een simpele opdracht: een zege op was genoeg om zowel als Jong voor te blijven en periodekampioen te worden. Uiteindelijk won Volendam met 4-1. Koploper Cambuur verloor voor eigen publiek met 0-2 van Ajax, mede door een treffer van debutant Sontje Hansen. Daardoor verkleinde nummer twee Jong Ajax het gat met Cambuur tot drie punten en werd de spanning in de titelstrijd opgevoerd.

- MVV Maastricht 4-1

Volendam wist de voorgaande zeven competitieduels allemaal te winnen, maar toch was het MVV dat na een halfuur verrassend aan de leiding kwam. Een geplaatst schot van Jordi Schroijen bleek doelman Nordin Bakker te machtig. Vijf minuten later stelde Noah Fadiga orde op zaken met een fraai schot in de verre kruising en na de rust maakte Volendam de comeback compleet. Clubtopscorer Martijn Kaars was in twee instanties succesvol van dichtbij: 2-1.

De periodetitel was daardoor erg dichtbij en na de rust stelde Volendam die definitief veilig. De thuisploeg breidde de marge uit via invaller Boy Deul en -huurling Francesco Antonucci: 4-1.

SC Cambuur - Jong Ajax 0-2

Toptalenten Sontje Hansen en Naci Ünüvar maakten hun opwachting in de wedstrijdselectie, en eerstgenoemde kreeg zelfs direct een basisplaats in Friesland. Het was echter Brian Brobbey die na een halfuur de score opende voor Ajax. De opgestoomde linksback Juan Familia-Castillo dribbelde naar binnen en bediende Brobbey met een steekpass; de spits rondde oog in oog met doelman Sonny Stevens koelbloedig af. Stevens voorkwam kort daarna de 0-2 van Jurgen Ekkelenkamp.

Halverwege de tweede helft maakte de zestienjarige Ünüvar zijn entree als vervanger van Brobbey. Een hoofdrol speelde hij niet, maar Hansen wel: acht minuten voor tijd krulde de debutant de bal in de verre hoek achter Stevens.

- 1-2

Den Bosch had nog geen twee minuten nodig om de score te openen in de Noord-Brabantse derby. Na goed voorbereidend werk van Oussama Bouyaghlafen zette Ruben Rodrigues de bezoekers op voorsprong uit de allereerste aanval. Binnen het kwartier herstelde NAC echter de schade: een door Othman Boussaid opgezette aanval vanaf de linkerflank eindigde bij Finn Stokkers en die bracht zijn ploeg langszij.

Zeven minuten voor rust kwam Den Bosch weer op voorsprong, toen Kevin Felida mogelijk in buitenspelpositie werd gelanceerd en Nick Olij verschalkte. Die stand bleef na de rust onveranderd en zodoende zegevierde Den Bosch voor het eest deze eeuw in Breda.

- 2-2

Een vroege mogelijkheid bleek niet besteed aan Jeremy Helmer, waarna het aantal grote kansen aan beide zijden afnam. Maar na 35 minuten was het Telstar dat de leiding greep: uit een corner kopte Benaissa Benamar de bal tegen de touwen. Het leer werd nog weggewerkt door De Graafschap, maar had de doellijn al gepasseerd. Na de rust creëerde De Graafschap veel gevaar en na een uur liet Stefan Nijland een grote kans op de gelijkmaker onbenut, toen hij vanbinnen het strafschopgebied hard op doelman Sven van der Maaten schoot.

De zoektocht van De Graafschap naar de 1-1 sorteerde uiteindelijk toch het gewenste effect. Ralf Seuntjens en Mohamed Hamdaoui konden van dichtbij niet scoren, maar de bal viel voor de voeten van Leeroy Owusu en die vond de linkerbovenhoek. Het leek bij 1-1 te blijven, maar in de spectaculaire blessuretijd kwamen beide ploegen tot scoren: via Reda Kharchouch en Seuntjens werd het 2-2.

- 1-2

Antoine Rabillard nam halverwege de eerste helft het openingsdoelpunt voor zijn rekening, al was dat vooral een kwestie van mazzel. Het was een curieuze treffer: doelman Stijn van Gassel was net op tijd om een te korte terugspeelbal onschadelijk te maken, maar schoot de bal vol tegen Rabillard, die het leer over de doellijn zag rollen.

Tien minuten na de pauze kwam Helmond Sport op gelijke hoogte. Tibeau Swinnen stoomde op en haalde doeltreffend uit in de kruising. Maar aan de overzijde was het Jaroslav Navrátil die eveneens de kruising vond, nadat hij vanaf de linkerkant naar binnen trok, en daardoor nam Go Ahead de drie punten mee.

Overige uitslagen:

Jong - 0-1

Jong - 2-2

- FC 2-3

- 0-2

Kerkrade - Jong 2-2