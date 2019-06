FC Utrecht wordt onaangenaam verrast bij loting en dient klacht in bij UEFA

FC Utrecht heeft een klacht ingediend bij de UEFA, zo meldt RTV Utrecht.

Reden voor de klacht is de afwezigheid van delegaties van de mogelijke tegenstanders in de tweede voorronde van de . De -club kreeg in het Zwitserse Nyon te horen dat Akademija Pandev of HSK Zrinjski de tegenstander wordt op weg naar de groepsfase van het toernooi.

Namens waren contractmanager Sander Hense en manager stadion en veiliheid Diederik Meijntjes afgereisd naar Nyon. Zij wilden graag afspraken maken met de mogelijke tegenstanders over de reis, het verblijf, de veiligheid en tickets, maar van het Noord-Macedonische Akademija Pandev en HSK Zrinjski uit Bosnië & Herzegovina was niemand present. De clubleiding van Utrecht heeft daarom een klacht ingediend bij de Europese voetbalbond. De UEFA gaat Utrecht in contact brengen met beide clubs. Het eerste duel met de winnaar van de wedstrijd tussen Akademija Pandev en HSK Zrinjski wordt op 25 juli afgewerkt in Stadion Galgenwaard. Een week later volgt de return.



"Voor deze twee ploegen geldt dat je er weinig van weet. Aan de andere kant is het mooie dat ze nog tegen elkaar spelen", reageerde trainer John van den Brom op de uitkomst van de loting. Zijn ploeg lijkt favoriet in de tweede voorronde. "Ik plaats mezelf niet zo snel in de underdogpositie. Ik vind dat als je je als Utrecht geplaatst hebt, dan moet je deze rondes door gaan komen. Maar dat zeg ik zonder enige informatie van de tegenstanders. Misschien zeggen we zometeen van: zo makkelijk als het toen leek, was het helemaal niet. Dat zullen de komende weken uitwijzen."



De nieuwe Utrecht-trainer gaat de dubbele ontmoeting tussen Akademija Pandev en HSK Zrinjski bekijken. "Zo kunnen we een goed beeld krijgen van hoe ze spelen en wat ons te wachten staat. We krijgen nu genoeg informatie en we gaan het ook zelf inwinnen over de eventuele tegenstander. Bij beide wedstrijden zullen we aanwezig zijn", aldus Van den Brom, die uitkijkt naar 25 juli. "De eerste thuiswedstrijd is natuurlijk geweldig. We hebben het hartstikke mooi afgesloten met de play-offs, dus dan is het mooi dat je dat gelijk een vervolg kunt geven. Ik ben daarom blij dat de eerste wedstrijd thuis is."