FC Utrecht wil af van hoge huur en onderhandelt over Stadion Galgenwaard

FC Utrecht bekijkt de mogelijkheden om Stadion Galgenwaard over te nemen, zo bevestigt eigenaar Frans van Seumeren aan Voetbal International.

De Eredivisionist zou op die manier besparen op de huur van het stadion en bovendien meer geld kunnen verdienen met de exploitatie.

"We zijn in onderhandeling", bevestigt Van Seumeren. Utrecht betaalt nu 1,4 miljoen euro per jaar aan huur voor het onderkomen, dat plaats biedt aan 23.750 toeschouwers.

"Als we het kunnen kopen, zouden we huur aan onszelf betalen. Dat is gunstig natuurlijk. Maar het ligt gecompliceerd, omdat we niet alleen het stadion kunnen kopen. Het gaat ook om kantoren en een parkeergarage."

Van Seumeren ziet mogelijkheden om in Utrecht een complex te creëren dat lijkt op Papendal, waar onder meer traint.

"Met Kampong en zwembad Krommerijn staan er al een paar sportcomplexen en het idee is een upgrade naar een grote campus voor topsport, talentontwikkeling en breedtesport. zou daar dan een centrale rol in spelen."