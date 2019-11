FC Utrecht-supporters kondigen demonstratie in Amsterdam aan

Supporters van FC Utrecht gaan zondagochtend om 10:00 uur demonstreren bij het stadhuis in Amsterdam.

De fans van de Domstedelingen zijn het niet eens met de beslissing van de gemeente om slechts 500 toeschouwers van de club toe te laten bij de wedstrijd tegen , die zondagmiddag om 12:30 uur begint.

"We gaan een petitie aanbieden aan de gemeente Amsterdam waarin we zeggen wat we ervan vinden", aldus Teun den Hartog, voorzitter van de Supporters Vereniging , die benadrukt dat Ajax geen blaam treft. "De supportersvereniging van Ajax is ook van harte welkom. Niet met z'n allen natuurlijk, maar hun voorzitter zal waarschijnlijk ook even langskomen, want ze zijn het ermee eens en vinden dat dit ons allemaal treft."

Lees beneden verder

Eerder maakten de supportersvereniging van FC Utrecht al bekend de wedstrijd te boycotten; het uitvak in de Johan Cruijff ArenA blijft daardoor leeg. In het uitvak passen meer dan 1.000 fans, maar vanwege ongeregeldheden tussen beide supportersgroeperingen lag het aantal toegelaten uitsupporters de laatste jaren lager. Utrecht nam vorig seizoen 650 supporters mee naar Amsterdam en rekende erop ook dit jaar met dat aantal welkom te zijn.

De gemeente Amsterdam stak daar echter een stokje voor. Volgens Amsterdam heeft dat te maken met incidenten rond de laatste editie van Ajax tegen FC Utrecht in mei in Amsterdam. De gemeente stelt dat alle betrokken partijen daarvan op de hoogte waren. Een andere reden die Amsterdam aanvoert is dat het verzoek van Utrecht voor 150 extra kaarten vier dagen voor de wedstrijd te laat kwam om voldoende politiemensen op te roepen.

Den Hartog zegt tegenover RTV Utrecht niets te begrijpen van het besluit van de gemeente. "Ze zeggen dat ze de capaciteit niet hebben om de veiligheid te garanderen. We hebben daar jarenlang in geïnvesteerd, maar dit druist daar volledig tegenin. Je voelt jezelf niet serieus genomen en we zijn weer terug bij af. Het doel was dat we weer naar volle uitvakken zouden gaan."