'FC Utrecht slaat slag in Parijs: huur met koopoptie van 250.000 euro'

FC Utrecht gaat zich versterken met Keelan Lebon.

Radiostation RMC meldt dat de club uit de Domstad een akkoord heeft bereikt met Paris FC en de 21-jarige linksbuiten zal huren met een optie tot koop van 250.000 euro. Als die optie wordt gelicht, zal Paris FC ook een doorverkooppercentage bedingen.

Lebon speelde voor Amiens alvorens hij in de zomer van 2016 naar Paris FC vertrok. Hij wist zijn debuut in het eerste elftal van de hoofdstedelingen nog niet te maken, maar kwam op huurbasis voor Chambly wel tot zestien wedstrijden. Daarin was Lebon goed voor een doelpunt en twee assists.



Lebon, die nu nog tot medio 2020 vastligt bij Paris FC, wordt de eerste winteraanwinst van het team van trainer Dick Advocaat. FC Utrecht staat na zeventien speelronden op de vierde plaats in de Eredivisie en heeft acht punten minder dan Feyenoord.