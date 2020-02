FC Utrecht pikt eerste aanwinst voor aankomend seizoen op bij FC Groningen

Django Warmerdam speelt met ingang van volgend seizoen voor FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De linksback komt over van , waar hij over een aflopend contract beschikt. De 24-jarige Warmerdam heeft zich voor drie jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Zodoende zal er voor Warmerdam na drie jaar een einde komen aan zijn dienstverband bij de Trots van het Noorden . FC Groningen nam hem in de zomer van 2017 over van , waar hij zijn opleiding genoot. De Amsterdammers verhuurden hem in het seizoen 2016/17 al aan voordat het van een definitief afscheid kwam.

"Django is een aanvallend ingestelde linksback, die beschikt over veel voetballend vermogen", reageert technisch directeur Jordy Zuidam van op de aanwinst van zijn club. "Hij heeft specifieke kwaliteiten die perfect passen bij onze manier van spelen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij al veel wedstrijden op Eredivisieniveau gespeeld."

"Er zit bovendien nog veel potentie in Django. We zijn er heel blij mee dat Django voor ons heeft gekozen en dat hij gelooft in onze ambities." Warmerdam is de eerste aanwinst van FC Utrecht voor aankomend seizoen.

In de net afgelopen winterse transferperiode werden Jeroen Zoet en Kristoffer Peterson al als aanwinsten verwelkomd. Zij worden gehuurd van respectievelijk en Swansea City, al heeft FC Utrecht wel de optie om Peterson definitief in te lijven.