FC Utrecht neemt jeugdinternational over van PSV: "Veel ruimte voor progressie"

Justin Lonwijk vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo meldt de club uit de Domstad woensdagmiddag.

De negentienjarige Lonwijk komt over van en hij heeft een driejarig contract, inclusief een optie voor nog een seizoen, getekend in Utrecht.

"Een dynamische middenvelder met een goede techniek", zo laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam weten. "Hij heeft lengte, een goed fysiek en veel power. Justin is een aanvallend ingestelde middenvelder die ook nog in de voorhoede uit de voeten kan. Een zogeheten box-to-box-speler. Het is een groot talent met nog veel ruimte voor progressie." Lonwijk ruilde de gedeelde jeugd van en in 2010 in voor PSV en genoot vervolgens de rest van zijn opleiding in Eindhoven.Van een debuut in de hoofdmacht kwam het niet voor de international van Oranje Onder-19, maar hij kwam de afgelopen seizoenen wel regelmatig in actie voor Jong PSV. Dit seizoen speelde hij achttien wedstrijden in de , waarin hij driemaal wist te scoren. Zijn keuze voor FC Utrecht is enigszins verrassend te noemen, aangezien PSV naar verluidt ook langer met hem door wilde en hij in het verleden eveneens in verband werd gebracht met onder meer .