FC Utrecht naar Bosnië of Noord-Macedonië; AZ treft Zweedse opponent

AZ en FC Utrecht weten waar zij aan toe zijn in de voorrondes van de Europa League.

Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon werden de twee Nederlandse deelnemers woensdag gekoppeld aan hun eerste tegenstanders in de tweede kwalificatieronde van het Europese bekertoernooi. treft het Zweedse BK Häcken, terwijl het opneemt tegen de winnaar van het tweeluik tussen HSK Zrinsjki Mostar uit Bosnië en Herzegovina en het Noord-Macedonische Akademija Pandev.

AZ-tegenstander BK Häcken werd afgelopen seizoen vijfde in de Zweedse competitie en plaatste zich als bekerwinnaar voor de voorronde van de . Bij de Zweedse subtopper speelt onder anderen Rasmus Lindgren, die bekend is van zijn tijd bij en . Ook Joona Toivio, ex-speler van AZ en , staat onder contract bij Häcken.

Akademija Pandev, mogelijk dus tegenstander van FC Utrecht in de tweede voorronde, werd in 2010 door voetballer Goran Pandev opgezet als jeugdacademie. Sinds 2014 heeft de Noord-Macedonische club ook een seniorenelftal, dat zich net als Häcken als bekerwinnaar heeft geplaatst voor de Europa League-voorronde. De club uit Strumica speelt pas sinds 2017 op het hoogste niveau in Noord-Macedonië.