'FC Utrecht meldt zich in Duitsland voor international van Jong Oranje'

FC Utrecht is nog op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en de Domstedelingen hebben naar verluidt hun oog laten vallen op Justin Hoogma.

Voetbal International meldt dinsdagochtend namelijk dat contact heeft opgenomen met TSG 1899 om te informeren naar de mogelijkheden om Hoogma voor een seizoen te huren.

Trainer John van den Brom heeft momenteel met Willem Janssen en Emil Bergström twee centrale verdedigers in zijn selectie.

Als een van hen wegvalt door een blessure of schorsing is Mark van der Maarel, van oorsprong een vleugelverdediger, echter de eerste vervanger.

Om dit probleem te ondervangen denkt FC Utrecht nu aan de komst van de 21-jarige Hoogma, die twee jaar geleden inruilde voor Hoffenheim.

De international van is er sindsdien echter nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren en kwam vooralsnog tot 23 optredens in de hoofdmacht.

In de tweede helft van het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor FC St. Pauli in de 2. , waar hij wel een basisspeler was.

FC Utrecht is niet de enige gegadigde voor Hoogma, die ook in de belangstelling zou staan van een aantal Duitse clubs.

Als de werkgever van Van den Brom erin slaagt om de verdediger toe te voegen aan de selectie zou hij de vijfde aanwinst van deze transferzomer worden. Eerder werden Václav Cerny, Adrián Dalmau, Adam Maher en Justin Lonwijk al binnengehaald.