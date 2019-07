FC Utrecht kent eerste tegenstander in voorrondes Europa League

FC Utrecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Bosnische HSK Zrinjski Mostar.

In de eerste voorronde van het Europese toernooi waren de Bosniërs donderdagavond in eigen huis te sterk voor het uit Macedonië afkomstig Akademija Pandev (3-0). Mostar won het heenduel ook al overtuigend met 0-3.

De wedstrijden tussen en Zrinjski zijn op 25 juli en 1 augustus. De ploeg van de nieuwe trainer John van den Brom speelt volgende week donderdag eerst thuis en reist een week later dus af naar Bosnië. Bij winst moeten de Domstedelingen nog twee voorrondes overleven om de te halen.



In 2010 speelde FC Utrecht voor het laatst in de groepsfase van het tweede Europese clubtoernooi. Twee jaar geleden was Zenit Sint-Petersburg na verlenging maar net te sterk in de play-offs.



speelt ook in de tweede voorronde. De Alkmaarders nemen het op tegen het Zweedse BK Häcken. hoeft in eerste instantie nog niet in actie te komen in de Europa League. De Rotterdammers stromen pas in de derde voorronde in.