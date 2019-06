FC Utrecht kan in jaar tijd drie miljoen winst maken door naderende transfer

Nicolas Gavory staat voor een vertrek bij FC Utrecht. De club uit de Domstad heeft een akkoord bereikt met een buitenlandse club.

Gavory was daarom zondag niet aanwezig op de eerste training. De naam van de club is nog niet wereldkundig gemaakt, maar het lijkt om het Belgische te gaan. De Franse linksback, wiens contract nog twee jaar doorliep, werd een jaar geleden voor ongeveer 250.000 euro overgenomen van Clermont Foot en vertrekt volgens De Telegraaf voor een bedrag van naar verluidt boven de drie miljoen euro. In Utrecht kwam Gavory tot 38 wedstrijden.



"De clubs zijn akkoord", laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam zondag weten in een reactie aan Voetbal International. "Hij krijgt nu twee dagen de tijd om zelf tot een overeenkomst te komen. Wij gaan ervan uit dat het rondkomt." Volgens het weekblad stond de 24-jarige Gavory tot voor kort op de lijstjes van twee Belgische clubs en een club uit Frankrijk.



Trainer John van den Brom moet volgens Voetbal International ook rekening houden met een vertrek van Simon Gustafson en Gyrano Kerk. Daarnaast staat Sean Klaiber open voor een avontuur elders. De opvolger van Dick Advocaat begroette op de eerste training Adam Maher en Justin Lonwijk, die zijn overgekomen van respectievelijk en Jong . Issah Abass ontbrak, omdat de van overgenomen aanvaller in Ghana is om het papierwerk rondom zijn transfer naar Utrecht af te ronden.



is zondag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgende maand begint voor het elftal van Van den Brom de route richting het hoofdtoernooi van de . In de tweede voorronde, op 25 juli en 1 augustus, treffen de Domstedelingen de winnaar van het tweeluik tussen het Bosnische HSK Zrinsjki Mostar en Akademija Pandev uit Noord-Macedonië. Het eerste duel in de is tegen op 4 augustus.