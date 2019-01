FC Utrecht haalt Michiel Kramer terug naar Eredivisie

Michiel Kramer keert terug in Nederland. De Telegraaf meldt dat FC Utrecht zijn contract bij Maccabi Haifa heeft afgekocht.

Kramer gaat in de Domstad voor een half jaar tekenen. Hij werkte vorig seizoen bij Sparta Rotterdam ook al samen met trainer Dick Advocaat.



De 30-jarige Kramer genoot belangstelling uit België van meer clubs uit Nederland, maar volgens de krant heeft hij mede vanwege de aanwezigheid van Advocaat voor FC Utrecht gekozen. Kramer gaat bij de Domstedelingen de concurrentie aan met spelers als Gyrano Kerk, Jean-Christophe Bahebeck, Cyriel Dessers, Nick Venema en Simon Makienok.



Of Kramer komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Willem II al zijn debuut kan maken voor de nummer zes van de Eredivisie, dat is nog onbekend. Het afgelopen half jaar voetbalde Kramer zogezegd bij Maccabi Haifa en zijn contract liep daar nog tot het einde van het seizoen door. Kramer kwam in Israël tot vier wedstrijden en daarin kwam hij niet tot scoren.