FC Utrecht haalt Bazoer tijdelijk terug naar Eredivisie

Riechedly Bazoer keert tijdelijk terug in de Eredivisie. FC Utrecht huurt hem voor de rest van het seizoen van VfL Wolfsburg, zo bevestigt de club.

De 22-jarige middenvelder werd de eerste seizoenshelft uitgeleend aan FC Porto, maar kon daar geen indruk maken. Hij ontbrak lange tijd met een schouderblessure en eenmaal fit kwam hij tot slechts twee optredens. Eenmaal streed hij in de Champions League en in het Portugese bekertoernooi tegen Varzin (4-2) maakte hij zijn enige goal voor os Dragões.

🇳🇱 Nederlands international



🔴⚪ Geboren en getogen in Utrecht



✍ En zojuist getekend voor #fcutrecht!



👏 Welkom bij FC Utrecht, Riechedly Bazoer!



Lees meer over de komst van de middenvelder 👇 https://t.co/AKCs1mA5ax — FC Utrecht (@fcutrecht) January 7, 2019

Daarna ging het echter rap bergafwaarts voor de Nederlander, die opgroeide bij Ajax. De zesvoudig international kwam vier dagen te laat opdagen na een vakantie en werd door trainer Sergio Conceicao verbannen naar de B-ploeg. Bazoer wordt een gebrek aan discipline verweten en vorige week stelde de trainer nog niet eens meer over Bazoer te willen praten. "Dat is hij niet waard, want hij zit niet bij de selectie", aldus de trainer. Porto besloot de huurovereenkomst vroegtijdig te ontbinden en FC Utrecht is dankbaar ingesprongen.

"Riechedly wil in deze fase van zijn carrière investeren in zichzelf", legt Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam van Utrecht uit op de clubsite. "Iedereen kent zijn potentie en hij is erop gebrand om die bij FC Utrecht weer te laten zien in zijn eigen stad. Riechedly is een klasbak en we zijn er trots op dat we hem per direct aan onze selectie hebben toegevoegd. De kern wordt door de komst van Riechedly zowel kwalitatief als kwantitatief sterker en nog veelzijdiger."