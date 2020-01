'FC Utrecht gaat op korte termijn zakendoen met New York Red Bulls'

David Jensen gaat FC Utrecht op korte termijn verruilen voor New York Red Bulls, zo weet het Amerikaanse Pro Soccer USA te melden.

De 27-jarige Deense doelman kreeg de afgelopen tijd de ruimte om een nieuwe club te vinden. Dat de Domstedelingen na de blessure van Maarten Paes Jeroen Zoet besloten te huren van , bevestigde het feit dat er voor Jensen geen toekomst was in De Galgenwaard.

Jensen werd in de zomer van 2016 door de overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Na aan FC Fredericia en Akademisk Boldklub te zijn verhuurd, speelde de sluitpost 85 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club.

In de afgelopen drieënhalf jaar kwam Jensen tot 112 wedstrijden voor FC Utrecht, al moest hij het voorbije halfjaar voornamelijk stellen met een reserverol.

Dit seizoen speelde de Deense doelman drie wedstrijden, terwijl hij tweemaal voor Jong FC Utrecht in actie kwam in de . Zijn contract in de Domstad loopt nog tot medio 2021, maar dit gaat hij dus niet uitdienen.

Om de ruimte te krijgen in een zoektocht naar een nieuwe club werd Jensen door FC Utrecht niet meegenomen naar het trainingskamp naar Spanje. Nu lijkt het op de valreep toch gelukt te zijn om een nieuwe werkgever te vinden.

Lees beneden verder

Jensen hoopte nog een kans te krijgen nadat Paes afgelopen maand geblesseerde raakte. Nadat FC Utrecht razendsnel Zoet binnenhaalde, intensiveerde de Deense doelman zijn zoektocht naar een nieuwe club.

Jensen heeft met New York Red Bulls nu zijn gewenste nieuwe uitdaging gevonden en zal in de Major League Soccer moeten concurreren met Ryan Meara.

Het is onduidelijk of FC Utrecht een vergoeding overhoudt aan het vertrek van Jensen.