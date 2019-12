'FC Utrecht en Barcelona maken samenwerking op korte termijn officieel'

De samenwerking tussen FC Utrecht en Barcelona kan ieder moment officieel worden gemaakt, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.

Afgelopen zomer werd er voor het eerst melding gemaakt van de aanstaande samenwerking tussen beide clubs en Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken in de Domstad, is de afgelopen tijd meer dan eens in Spanje geweest. zal overigens geen satellietclub van worden.

De overeenkomst tussen FC Utrecht en Barcelona draait om 'kennisoverdracht', bijvoorbeeld over de scouting en jeugdopleiding. Het Algemeen Dagblad voegt toe dat de 'contacten snel gelegd zijn' als het over spelers gaat, ook al is de samenwerking 'niet gebaseerd op het verhandelen van spelers'.

Een samenwerking zoals die van met , waardoor jaarlijks een aantal spelers op huurbasis de oversteek zouden moeten maken, wordt uitgesloten.



Patrick Kluivert, hoofd jeugdopleidingen bij Barcelona, liet eerder al wel doorschemeren dat hij graag een aantal jeugdspelers zou willen laten rijpen in de , al gaf hij daarbij wel de voorkeur aan .

"Zij zouden het perfecte team zijn. Ik wil spelers graag verhuren aan Ajax. We hebben overigens ook een samenwerking met FC Utrecht. Voor spelers die niet direct naar ons eerste elftal doorstromen, zou het perfect zijn om zich ergens anders verder te ontwikkelen."