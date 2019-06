FC Utrecht bevestigt vertrek Nicolas Gavory en incasseert miljoenen

Nicolas Gavory zet zijn loopbaan voort bij Standard Luik.

laat dinsdag via de officiële kanalen weten een akkoord te hebben bereikt met de Belgische club over een transfer van de 24-jarige linksback. De verkoop van Gavory levert Utrecht 'meer dan drie miljoen euro op', zo berichtte De Telegraaf eerder al. Gavory werd vorig jaar voor ongeveer 250.000 euro ingelijfd door FC Utrecht, dat zo een fraaie winst boekt.

Gavory werd vorig jaar door Utrecht opgepikt bij Clermont Foot en speelde uiteindelijk 38 wedstrijden voor de Domstedelingen. Hij had in Stadion Galgenwaard nog een contract tot de zomer van 2021, met een optie voor nog een jaar, maar die verbintenis is nu dus voor miljoenen afgekocht door , dat naar verluidt ook concurrentie had van .



Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam laat op de website van Utrecht weten niet verrast te zijn door het vertrek van Gavory. "Nicolas heeft zich dit seizoen moeiteloos aangepast aan het niveau van de , nadat we hem afgelopen seizoen overnamen van Clermont. Hij heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken, zoals zijn voetballend vermogen en zijn puntgave trap. Het is dan ook geen verrassing voor ons dat er vanuit meerdere clubs interesse was in Nicolas"



"Met Standard Luik zijn we een passende transfersom overeengekomen voor zijn nog lopende contract bij FC Utrecht, waar we zeer tevreden mee kunnen zijn. We wensen Nicolas alle succes toe bij Standard Luik!", aldus Zuidam. Gavory gaat bij Standard Luik met rugnummer 24 spelen en heeft een meerderjarig contract ondertekend.