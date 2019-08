FC Twente zwaait 'type Llorente' mogelijk uit naar geïnteresseerde Italianen

Jari Oosterwijk is kandidaat om de aanval van Lazio te versterken, zo meldt Corriere dello Sport.

De club uit Rome is op zoek naar een nieuwe spits en heeft diverse namen op de wensenlijst staan. Onder anderen Felipe Caicedo kan nog gaan verlaten, waardoor de -club denkt aan vervangers, onder wie Oosterwijk.

Diverse bekende aanvallers zijn de laatste weken gelinkt aan Lazio. Onder meer de transfervrije Fernando Llorente en Bas Dost van zijn de revue gepasseerd. Llorente is echter in trek bij diverse clubs, terwijl Lazio voor Dost diep in de buidel moet tasten. De Nederlander kost naar verluidt vijftien miljoen euro, wat Lazio aan de forse kant vindt.

Lazio heeft zodoende enkele andere aanvallers in gedachte, zoals Oosterwijk. De Italiaanse club is op zoek naar een nieuwe concurrent voor Ciro Immobile en Corriere dello Sport stelt dat Oosterwijk in beeld is.

De spits geldt als een ander type voetballer die Lazio andere kwaliteiten kan bieden, onder meer vanwege zijn lengte.

De 24-jarige Oosterwijk ligt nog tot volgend jaar zomer vast, waardoor Lazio deze transferperiode mogelijk met een relatief laag bedrag succesvol kan zijn in Enschede. Simone Inzaghi, trainer van de nummer acht van het afgelopen Serie A-seizoen, zoekt naar verluidt nog naar een spits met de stijl van Llorente en zou dus in Oosterwijk een optie zien.