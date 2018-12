FC Twente wint thuis en plaatst zich voor kwartfinale KNVB Beker

FC Twente heeft zich dinsdagavond bij de laatste acht van het toernooi om de KNVB Beker geschaard.

Het team van coach Marino Pusic elimineerde RKC Waalwijk op degelijke wijze en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales: 2-0. De doelpunten in De Grolsch Veste werden evenredig over de helften verdeeld. RKC was via zeges op NAC Breda (2-0) en PSV (2-3) in de achtste finales terechtgekomen.

FC Twente ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. In de zesde minuut lieten de Tukkers van zich horen: een schot van Tom Boere eindigde op de vuisten van Etienne Vaessen. Dylan Seys probeerde RKC op sleeptouw te nemen, maar het was Twente dat halverwege de eerste helft aan de leiding ging. Schenk kopte een vrije trap van Aitor Cantalapiedra binnen: 1-0.



Niet veel later kopte Schenk weer raak uit een vrije trap van opnieuw Aitor, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. RKC probeerde nog voor rust een gelijkmaker te forceren, maar pogingen van Daan Rienstra en Seys konden doelman Joël Drommel niet verontrusten. Het team van Pusic startte aanvankelijk goed aan de tweede helft en liet om al snel op 2-0 te komen: Vaessen voorkwam een doelpunt van de doorgebroken Boere.



FC Twente zakte daarna wat in en dat bood hoop voor RKC. Het ontbrak het team van Fred Grim echter aan een dodelijke eindpass en men slaagde er niet in om de achterstand weg te poetsen. Pogingen van Anas Tahiri en Melle Meulensteen misten precisie. De thuisploeg liet op zijn beurt na om via Holscher en Aitor de voordelige marge uit te breiden, maar in de extra tijd was het alsnog raak via Jari Oosterwijk.