'FC Twente wil met nieuwe trainer terugkeren in de Eredivisie'

Het is volgens de maandageditie van De Telegraaf een publiek geheim dat de evaluatie van het seizoen van negatief gaat uitvallen voor Marino Pusic. Volgens het dagblad zit de oefenmeester op de wip bij de koploper van de , of het kampioenschap nu wel of niet wordt binnengesleept.

Pusic hoorde officieel nog niks van de clubleiding, die volgens het dagblad de rust probeert te bewaren zolang de titel nog niet is veiliggesteld. Daar kan komende vrijdag verandering in komen. Met nog vier speeldagen te gaan bedraagt de voorsprong op tien punten. FC Twente gaat op bezoek bij Jong ; Sparta ontvangt .



Het interview van Pusic met NPO Radio 1 , na de 1-0 thuiszege op , zal de relatie tussen trainer en club geen goed hebben gedaan en kan naar verluidt niet los worden gezien van de lastige situatie waarin hij zich bevindt. Op de vraag of de club Pusic steunt en of technisch directeur Ted van Leeuwen wél achter hem staat, reageerde de oefenmeester twijfelachtig. "Dat moet je hem vragen. Intern werken we heel goed samen en daar is niets op aan te merken. Maar het is geen wonder dat deze club jarenlang in de problemen heeft gezeten en nog steeds in de problemen zit. Dat is een feit."



"Als je dan ziet dat geen enkele trainer zijn contract heeft uitgediend in de afgelopen tien jaar, dan zegt dan meer op de wijze waarop het hieraan toe gaat, dan over die trainers." Het is dan ook maar de vraag of Pusic komend seizoen nog voor de selectie van FC Twente staat. "In het voetbal is alles mogelijk, zeker bij deze club. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Deze club is onvoorspelbaar in heel veel dingen, dus dat is ook onvoorspelbaar. Of je nou kampioen wordt of niet, of je nou een doorlopend contract hebt of niet, je weet het hier nooit."