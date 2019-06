FC Twente verdient tonnen aan Ajax-transfer en hoopt op vertrek Ziyech

FC Twente heeft moeite om de selectie voor volgend seizoen rond te krijgen.

Het spelersbudget is momenteel 1,2 miljoen euro lager dan vorig seizoen, toen de Tukkers in de speelden. Via de oprichting van een spelersfonds hoopt de promovendus bij sponsoren minimaal anderhalf miljoen euro op te halen om te investeren in nieuwe spelers.

Zoals het er nu voorstaat werkt Twente met een spelersbudget van 4,8 miljoen euro. "Vorig jaar, in de Keuken Kampioen Divisie, was dat uiteindelijk ruim zes miljoen. Van de 4,8 miljoen voor komend seizoen is al 4,3 miljoen ingevuld door spelers met doorlopende contracten, de contractverlenging van doelman Drommel en de drie nieuwe spelers die we tot nu toe hebben aangetrokken", legt algemeen directeur Paul van der Kraan uit in TC Tubantia. "Onze technisch directeur Ted van Leeuwen heeft nog maar krap een half miljoen te besteden, dat is te weinig om nog vijf of zes transfervrije spelers van te kunnen aantrekken die Eredivisiewaardig zijn."



Niet voor het eerst doet Twente een beroep op de sponsoren. Het waren onlangs nog de geldschieters die veertien miljoen euro op tafel legden, waarvan vijf miljoen via een gift, om een faillissement af te wenden. Van der Kraan krijgt de vraag of Twente deze situatie niet had kunnen aan zien komen. "Nog niet zo lang geleden waren we nog volop bezig met de schuldsaneringsoperatie, waarvan onzeker was of die überhaupt zou lukken en wisten we ook nog niet of we zouden promoveren. Ik had toen niet durven dromen dat we nu bezig zouden zijn met de invulling van een selectie van een -club."



Twente kampt met hoge aflossingsverplichtingen en daardoor kan de club minder geld uitgeven op de spelersmarkt. "Normaal is dat 45 procent van de begroting naar de spelersgroep gaat, bij ons is dat slechts 23 procent", legt Van der Kraan uit. "We hebben een elftal nodig, dat sterk genoeg is om niet in de problemen te komen. Bij degradatie zijn we weer terug bij af."



Via doorverkooppercentages van spelers die in het verleden bij Twente mag de club nog inkomsten verwachten. "Maar dan moet je maar hopen dat die spelers ook echt verkocht worden door de clubs waar ze nu spelen. Dan heb ik het over Marko Arnautovic, die misschien naar Italië gaat. Of Hakim Ziyech, die wellicht bij vertrekt en Nacer Chadli. Als het klopt dat onze oud-speler Quincy Promes voor 15,7 miljoen euro door aan Ajax is verkocht, levert ons dat een kleine drie ton op."