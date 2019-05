FC Twente slaat 'belangrijke slag' en troeft Italianen en Spanjaarden af

FC Twente slaat een 'belangrijke slag' door Joël Drommel binnenboord te houden, zo meldt De Telegraaf maandag.

De doelman gaat voor twee seizoenen bijtekenen bij de kampioen uit de . De 22-jarige Drommel ligt nu nog tot komende zomer vast en is zonder handtekening binnenkort transfervrij.

Drommel was een belangrijke schakel voor de Tukkers afgelopen seizoen. Mede door de verrichtingen van de doelman wist promotie naar de af te dwingen. Drommel stond in de belangstelling van veel clubs, zo meldt de krant. Onder meer clubs uit Italië, Spanje en België wilden profiteren van zijn transfervrije status.



De sluitpost heeft echter in samenspraak met zijn vader Piet-Jan (oud-doelman en ) en zijn zaakwaarnemer Yalcin Zöhre besloten om te verlengen bij FC Twente. Volgens hen is een langer verblijf bij FC Twente, met het oog op de ontwikkeling van de jongeling, het beste voor Drommel, die sinds medio 2014 actief is bij de Tukkers.