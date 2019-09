FC Twente-selectie 'uit het lood': "Het blijft allemaal heel erg dun"

Ted van Leeuwen is niet helemaal tevreden over de afgelopen transferzomer.

De technisch directeur van slaagde erin een -waardige selectie op de been te brengen, maar heeft twijfels over de breedte van de selectie. Dat laat Van Leeuwen woensdag weten in een interview met TC Tubantia. "Het blijft allemaal dun, heel erg dun."

"We hebben leuke spelers kunnen halen, maar voor de breedte is het te weinig. De selectie staat uit het lood, vind ik. Zo hebben we nog steeds een beperkt aantal verdedigers", aldus Van Leeuwen, die graag iedere positie dubbel bezet had gezien. "Op rechts voorin hebben we met Aitor ook maar één speler, al zouden we dat nog kunnen oplossen door iets anders te gaan spelen, mocht hij wegvallen."

Lees beneden verder

Twente is gepromoveerd en dus is handhaving de voornaamste doelstelling. Of dat met deze selectie gaat lukken? "Deze selectie is goed genoeg om de winter te halen. En dan zien we verder. De echte klap kan Twente pas slaan in de zomer", kijkt Van Leeuwen vooruit. "Dan stroomt de selectie redelijk leeg en kunnen we gaan bouwen. We zijn daar al mee bezig om dat voor te bereiden."

Van Leeuwen houdt de komende maanden zijn ogen en oren open in de zoektocht naar versterkingen. "Het voetbal van onze trainer vereist specifieke types en daar gaan we naar op zoek. Dat houd ik nu al in de gaten. En ondertussen moeten we in de Eredivisie blijven, attractief spelen en spelers ontwikkelen", aldus Van Leeuwen, die niet wil spreken van gemengde gevoelens.

"Gemengde gevoelens is een beetje te negatief. Gezien het geld dat we hebben - of beter gezegd het geld dat we niet hebben - is het aardig geslaagd."