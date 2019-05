FC Twente schakelt hulp in: "Ik zou wel gek zijn als ik dat niet doe"

FC Twente meldde donderdag dat Gonzalo Garcia Garcia volgend seizoen de trainer van de Tukkers zal zijn en hij krijgt een goede helper bij zich.

De voormalig aanvaller volgt Marino Pusic op, die vanwege onder meer verschillen in inzicht het veld moest ruimen. Omdat Garcia Garcia nog niet zoveel ervaring heeft als hoofdcoach, wordt de hulp ingeschakeld van Fred Rutten.

De voormalig trainer van , tot voor kort coach van , moet de nieuwe oefenmeester van de kampioen van de van adviezen voorzien. "Dat heeft hij ons beloofd. Je moet daarbij denken aan de rol die Bert van Marwijk vervult bij ", legt technisch directeur Ted van Leeuwen uit in gesprek met TC Tubantia.



"Zonder dat het vastligt en zonder verplichtingen op voorhand, gaat hij de trainer helpen", aldus Van Leeuwen. Garcia Garcia is blij met de hulp van Rutten. "Ik heb met Fred gesproken en dat was een heel goed en interessant gesprek. Ik zou wel gek zijn als ik geen gebruik van hem ga maken. Hij heeft enorm veel kwaliteit en ervaring en daar kan ik alleen maar van leren."



"Ik snap dat de mensen me jong vinden en onervaren. En dat ze vinden dat het snel gaat", vervolgt de oefenmeester, die afgelopen seizoen assistent was bij FC Twente. "Ik kreeg de vraag voorgelegd van de club, heb er goed over nagedacht en ik voel dat ik er klaar voor ben. Die twijfels zullen er misschien ook na drie maanden nog zijn, maar na een maand of zes is dat hopelijk anders."