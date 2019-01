FC Twente pikt Friday op bij AZ: "Ik scoorde hier vorig seizoen nog"

FC Twente heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Fred Friday, zo melden de Tukkers woensdag via de officiële kanalen.

De 23-jarige Nigeriaanse spits wordt tot de zomer gehuurd van AZ en hij moet trainer Marino Pusic een extra optie geven voor de spitspositie. Twente beschikte al over Tom Boere en Jari Oosterwijk, maar zij konden de technische staf maar matig bekoren.



Friday arriveerde in 2016 als groot talent in Alkmaar en maakte in zijn eerste maanden in Nederland ook een goede indruk. De destijds van Lilleström overgenomen spits verloor daarna echter zijn basisplaats aan Wout Weghorst en is inmiddels op een zijspoor terechtgekomen. Vorig seizoen werd Friday in de tweede helft van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam en in dienst van de Spangenaren maakte hij toen vier doelpunten in de Eredivisie.



"Ik ben blij hier te zijn. Ik ken de club en het stadion natuurlijk en heb hier vorig seizoen voor Sparta nog gescoord. Het was die middag een prima sfeer en dat maakte indruk", gaat hij in op zijn overstap. "De komende maanden wil ik het team helpen en hoop ik uiteindelijk met de ploeg te promoveren. Ik heb de trainer en andere mensen van de club al gesproken en de komende dagen zal ik meer indrukken op gaan doen. Ik kijk ernaar uit om hier in het stadion te spelen."



Technisch directeur Ted van Leeuwen is blij dat AZ mee wilde werken aan de constructie: "Fred had de keuze uit een aantal clubs en het is mooi dat hij voor FC Twente gekozen heeft. Hij wil de wereld laten zien dat hij nog niet is afgeschreven en FC Twente biedt hem een uitstekend podium. We kennen Fred al sinds zijn tijd in Noorwegen en weten dat hij in zowel 4-3-3 als 4-4-2 uit de voeten kan." De wedstrijd van aankomende vrijdag tegen Helmond Sport komt waarschijnlijk nog te vroeg voor Friday, waardoor hij volgende week tegen zijn oude club Sparta kan debuteren.