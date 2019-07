FC Twente pakt door en haalt gratis spits met ervaring in Bundesliga

FC Twente gaat met Emil Berggreen in zee. De 26-jarige aanvaller ondertekent een contract voor een seizoen, met een optie voor nog een jaar.

"De club is terug op het hoogste niveau en het plan dat heeft sprak mij erg aan", vertelt Berggreen op de site van de Tukkers.



Berggreen, een Deen met Kroatische roots, kwam in zijn vaderland uit voor Bronshoi BK en Hobro IK, alvorens hij in januai 2015 de overstap naar Eintracht Braunschweig maakte. Een jaar later verbond de aanvaller zich aan , waar hij mede door een knieblessure slechts tot veertien optredens en vier goals kwam.



FC Twente heeft met Tom Boere en Jari Oosterwijk al twee spitsen onder contract staan, maar wilde hoe dan ook een nieuwe aanvalsleider. De keuze lijkt zodoende op de voormalig jeugdinternational van Denemarken Onder-21 te zijn gevallen. Boere namelijk in de belangstelling van Denizlispor. De Turkse club heeft zich al gemeld bij de zaakwaarnemer van de aanvaller.Ted van Leeuwen roert zich deze week flink op de transfermarkt. Berggreen wordt na de Georgiër Giorgi Aburjania en de Japanner Keito Nakamura de derde versterking van deze week.