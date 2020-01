"FC Twente had zich weer bij Ajax gemeld, ze probeerden het elke keer"

Noa Lang maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente, dat de jonge aanvaller tijdelijk heeft overgenomen van Ajax.

De huurling liep tijdens het trainingskamp van in Qatar een lichte beenblessure op, maar Lang hoopt desondanks zondag te debuteren voor Twente in het duel met . "Daar werken we hard voor", zo stelt de aanwinst op het trainingsveld van de Tukkers in een onderhoud met TV.

Twente was afgelopen zomer ook al in de markt voor Lang, die destijds echter niet mocht vertrekken van Ajax. In de eerste helft van dit seizoen kwam de twintigjarige aanvaller tot negen wedstrijden in de hoofdmacht, met als hoogtepunt de hattrick tegen Twente (2-5).

Toen Ryan Babel eerder deze maand werd teruggehaald van , kreeg Lang alsnog toestemming om met andere clubs te praten. "Ik heb aan Ajax gevraagd of ik uitgeleend mocht worden."

"En Twente had zich alweer gemeld", zegt de verhuurde Ajacied met een kwinkslag. "Zij probeerden het gewoon elke transferperiode weer. Het voelde voor mij zo goed, dat ik hiernaartoe ben gekomen. Ik voel me al thuis."

Lang wil vooral creativiteit en scorend vermogen toevoegen aan de nummer dertien in de . "Ik wil gewoon veel assists geven en echt mijn steentje bijdragen aan succes met Twente."

Lang is blij met de hartelijke ontvangst in Enschede. "Ik ken al een aantal jongens van Ajax en het ( in dit geval, red.). Ze hebben me hier heel goed opgevangen. Ik voel me ook gelijk al thuis hier en ben blij dat ik hier ben."

Lang keert in principe na dit seizoen terug bij Ajax, waar hij tot medio 2021 vastligt.