FC Twente doet zaken met Barcelona: "Het kan geen toeval zijn"

Oriol Busquets maakt het seizoen af bij FC Twente, zo melden de Enschedeërs via de officiële kanalen.

De middenvelder wordt gehuurd van , waar hij geen aanspraak maakte op speelminuten in het eerste elftal. Twente heeft geen optie tot koop bedongen.

Barcelona wil de twintigjarige Busquets ervaring op laten doen in de , een competitie die een stuk hoger wordt aangeslagen dan de Segunda División B, waar Barça B in uitkomt. Er waren meer gegadigden voor de Spanjaard, want zowel als wilde de controlerende middenvelder definitief overnemen. Barcelona ziet echter nog steeds toekomst in zijn jeugdproduct en wilde alleen meewerken aan een tijdelijk vertrek.

In Nederland had Twente concurrentie van , dat sinds kort een samenwerkingsverband heeft met de Catalaanse topclub. De voorkeur van Busquets ging echter uit naar Twente, mede doordat daar met Aitor, Espinosa en Pleguezuelo drie landgenoten spelen. Busquets is de tiende aanwinst van technisch directeur Ted van Leeuwen en de zesde huurling van Twente dit seizoen.

Busquets is jeugdinternational van Spanje en geldt als een van de grootste talenten van La Masía , de jeugdacademie van Barcelona. Tot nog toe bleven zijn speelkansen in de hoofdmacht van Barça echter beperkt tot een wedstrijd in de . Busquets heeft nog een contract tot medio 2021 in Catalonië.

"Het kan geen toeval zijn dat op de dag dat een aan Johan Cruijff gewijd eerbetoon bij Barcelona, een Nederlandse club tot overeenstemming komt met een typisch product van de voetbalfilosofie van de legendarische nummer 14", zegt Van Leeuwen op de clubsite. "Ironisch genoeg was hij de eerste speler waarvoor wij in april belden, en uiteindelijk is hij mogelijk de laatste die we deze zomer aantrekken."

"Tenzij er nog een speler vertrekt, is in deze window wel uitgewinkeld. We hebben Oriol vaak bekeken en het was niet eenvoudig hem aan te trekken, want de belangstelling was groot. Oriol heeft met volle overtuiging voor FC Twente gekozen, hij heeft al onze wedstrijden via internet gevolgd en besloten dat deze club met dit spelsysteem het beste in zijn ontwikkeling past."