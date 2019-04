FC Twente doet Ajax nieuw verzoek over kampioensduel

FC Twente kan vrijdag tegen Jong Ajax de titel pakken in de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers willen dan graag in de Johan Cruijff ArenA spelen.

Doordat de wedstrijden van de Amsterdamse beloften doorgaans op De Toekomst worden gespeeld, kunnen er slechts 185 bezoekende supporters aanwezig zijn. heeft nu opnieuw bij het verzoek neergelegd of het treffen verplaatst kan worden naar de Johan Cruijff ArenA, zodat meer meegereisde fans het duel mee kunnen maken.



De Tukkers deden dit verzoek een maand geleden ook al en woordvoerder Richard Peters bevestigt maandag in gesprek met TC Tubantia dat de club zondagavond opnieuw contact heeft opgenomen met Ajax. Hij verwacht later op de maandag uitsluitsel te krijgen: "We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, omdat we dit dan tenslotte voor onze supporters moeten gaan faciliteren. Bijvoorbeeld het vervoer moet dan worden geregeld", legt de woordvoerder uit.



De gemeente Amsterdam zou er eveneens de voorkeur aan geven om het duel in de ArenA te laten spelen. Supportersvereniging Vak-P sprak eerder op de maandag al uit van plan te zijn om vrijdag met duizenden fans naar Amsterdam af te reizen als het duel inderdaad op De Toekomst wordt afgewerkt. De supporters willen dan een zogenaamde Homeless Party en een TwEntrada , verwijzend naar de Entrada die de supporters van Ajax vaak organiseren voor belangrijke thuisduels, houden.



FC Twente laat nog in het midden of het een optie is om schermen op te hangen in de eigen Grolsch Veste als de kampioenswedstrijd op De Toekomst gespeeld moet worden. De gemeente Enschede, het Openbaar Ministerie, de politie en de club gaan maandagmiddag met elkaar om de tafel voor een spoedoverleg om te bepalen hoe er het beste met verschillende scenario's omgegaan kan worden.