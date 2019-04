FC Porto-trainer Conceição: "Liverpool is soms het beste team ter wereld"

FC Porto-trainer Sérgio Conceição is vol lof over Liverpool in aanloop naar de return tegen de Engelsen in de kwartfinale van de Champions League.

De koploper van de Premier League won vorige week de heenwedstrijd op Anfield met 2-0 en zij zijn de favoriet om de halve finale te bereiken, waarin ze of zullen treffen. Porto wacht een loodzware opgave om de achterstand op eigen veld ongedaan te maken aangezien zij nog nooit een achterstand van twee doelpunten uit een eerste wedstrijd goed wisten te maken.

"Er is geen grotere motivatie dan om te strijden in een kwartfinale en om voor een historische ommekeer te zorgen", vertelde Conceição dinsdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. "Ik geniet van de manier waarop speelt. Soms zijn ze het beste team ter wereld."

"We hebben een achterstand van twee doelpunten om goed te maken tegen een zeer sterk team dat snel is in de omschakeling. De juiste balans vinden in aanvallend opzicht is fundamenteel. De technische staf zal een wedstrijdplan opstellen, het is vervolgens aan de spelers om het ten uitvoer te brengen. Zij zijn verantwoordelijk voor al het goede dat toe nu toe gebeurd is."

"We moeten werken aan een defensieve organisatie en we zijn honderd procent gefocust en ervan bewust van waartoe onze tegenstander in staat is. Het is niet moeilijk om Liverpool te analyseren, maar het is moeilijk om dit tegen te gaan omdat ze zoveel individuele en collectieve kwaliteit hebben. Ze zijn geweldig!"