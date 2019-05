FC Porto en Atlético Madrid sluiten deal van twintig miljoen euro

Felipe Monteiro speelt vanaf komend seizoen in LaLiga. Hij moet het gemis van spelers als Diego Godin en Filipe Luis gaan opvangen in Madrid.

maakte in de nacht van maandag op dinsdag via de officiële kanalen bekend dat men een akkoord met heeft bereikt. Met de transfer van de 29-jarige verdediger uit Brazilië is een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid, zo valt in het communiqué te lezen.

De transfer van Felipe naar het Wanda Metropolitano komt niet als een verrassing. Spaanse en Portugese media suggereerden de voorbije dagen al dat de Braziliaan zou worden aangetrokken als vervanger van de vertrekkende Diego Godin. Zodoende komt er voor Felipe een einde aan een periode van drie seizoenen bij FC Porto, dat in de zomer van 2016 slechts twee miljoen euro aan Corinthians betaalde.



"Het waren drie intense jaren in het blauw en het wit. Ik zal deze periode nooit meer vergeten", verzekert Felipe via sociale media. "Ik wil alle supporters, alle medewerkers, de voorzitter, de trainers en mijn ploeggenoten bedanken." FC Porto raakt zodoende opnieuw een centrale verdediger kwijt. Eerder werd Eder Militao voor een bedrag van vijftig miljoen euro aan verkocht.



Felipe werd in het verleden ook nadrukkelijk met Real Madrid in verband gebracht. FC Porto hield toentertijd vast aan de transferclausule van vijftig miljoen euro, waardoor de stadsgenoot van Atlético uiteindelijk afhaakte. De Portugese club zou nu genoegen hebben genomen met een lager bedrag voor Felipe in verband met diens leeftijd en het nog maar twee jaar doorlopende contract van de Braziliaan.