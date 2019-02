'FC Nantes eist betaling van Cardiff City inzake transfer Emiliano Sala'

FC Nantes eist naar verluidt geld van Cardiff City vanwege de transfer van Emiliano Sala naar de Premier League-club.

De Argentijnse aanvaller vloog ruim twee weken geleden richting Engeland toen het noodlot toesloeg. Het toestel verdween van de radar en belandde in Het Kanaal. Cardiff City heeft nog geen geld overgemaakt, tot ergernis van de Franse club, zo meldt BBC Wales .

Sala had twee weken geleden afscheid genomen van zijn voormalig ploeggenoten bij Nantes toen hij aan boord ging van een Piper Malibu, die werd bestuurd door piloot David Ibbotson. Sindsdien is er geen teken van leven meer geweest van beide mannen. Zondag werd het wrak in Het Kanaal gevonden. Ook werd de aanwezigheid van een levenloos lichaam gemeld.



Cardiff City sloot een recorddeal met Nantes door zeventien miljoen euro als transfersom af te spreken. De club uit Wales heeft echter nog niet aan de eerste betaling voldaan, aangezien men eerst 'tevreden wil zijn met de documentatie', zo meldt het tv-station woensdagmiddag. Woensdagochtend is de berging van het lichaam begonnen.



Nantes dreigt met juridische stappen als er binnen tien dagen niet wordt betaald, aldus BBC Wales . Een bron bij Cardiff City zegt dat de club het contract gaat respecteren, maar dat er pas wordt betaald als alle feiten boven tafel zijn. Cardiff City zou verrast zijn door de eis van Nantes, mede omdat de autoriteiten momenteel bezig zijn bij het wrak.