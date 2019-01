'FC Groningen ziet in 34-jarige directeur opvolger van Nijland'

Wouter Gudde is de 'topkandidaat' om de nieuwe algemeen directeur te worden van FC Groningen, schrijft De Telegraaf.

De 34-jarige oud-verdediger is de commercieel directeur van Excelsior en was eerder actief op de marketingafdeling van de Kralingers. Als Gudde naar FC Groningen gaat, wordt hij de opvolger van Hans Nijland.

Nijland bevestigde in november dat hij zijn contract bij FC Groningen niet zou verlengen. "Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen", zei de 58-jarige Nijland. Hij trad in 1996 aan als commercieel manager en werd een half jaar later al benoemd tot algemeen directeur.



Nijland wilde zijn besluit zo snel mogelijk bekend maken om de raad van commissarissen de gelegenheid te bieden om in alle rust een vervanger te zoeken. "Tot die tijd ga ik met de mensen op werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed achterlaten. Ik ben namelijk niet alleen directeur van deze prachtige club, maar ook supporter."



FC Groningen heeft een selectiecommissie samengesteld die niet alleen een nieuwe algemeen directeur, maar ook een nieuwe raad van commissarissen moet samenstellen en een vervanger moet zien te vinden voor technisch manager Ron Jans. Die commissie wordt geleid door Erik Mulder, voormalig financieel directeur van De Trots van het Noorden .