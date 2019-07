'FC Groningen wil in zoektocht naar verdediger opnieuw zakendoen met Ajax'

In de zoektocht naar een linker centrale verdediger is FC Groningen uitgekomen bij Ajax.

Het Dagblad van het Noorden weet te melden dat de Groningers het oog hebben laten vallen op Sven Botman. nam eerder Kaj Sierhuis over van en wil Botman nu op dezelfde manier weghalen uit Amsterdam.

Sierhuis maakte een halfjaar geleden de overstap van Ajax naar FC Groningen, in eerste instantie op huurbasis. Als zijn uitleenbeurt in de zomer van 2020 verloopt, heeft de Trots van het Noorden een optie tot koop op de 21-jarige spits. Tegelijkertijd heeft Ajax de eerste terugkoopoptie voor Sierhuis, die afgelopen seizoen namens FC Groningen tot vier doelpunten in negentien officiële wedstrijden kwam.



Op dezelfde manier moet Botman nu worden overgenomen van Ajax. De negentienjarige verdediger speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen speelde Botman zijn wedstrijden voornamelijk in Jong Ajax, voor wie hij 28 wedstrijden in de speelde. Het contract van Botman bij Ajax loopt nog tot medio 2022.



FC Groningen is nog op zoek naar een linker centrale verdediger, een vacature waarvoor de naam van Botman bovenaan het verlanglijstje staat.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil niet concreet ingaan op de geruchten, maar is wel gecharmeerd van de jonge verdediger. "Botman is een zeer talentvolle jongen, hij zou zeker een interessante optie voor ons kunnen zijn", zegt Fledderus, die benadrukt dat de linker centrale verdedigers niet voor het oprapen liggen. "Die zijn uiterst dun gezaaid."