FC Groningen wil dure miskoop lozen: "Er is weinig toekomstperspectief"

FC Groningen grijpt de winterstop aan om enkele wijzigingen door te voeren in de A-selectie.

De dit seizoen aan AC Horsens verhuurde Jannik Pohl mag de Trots van het Noorden verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2021. De Deense aanvaller, sinds 2018 onder contract bij Groningen, is vanwege aanhoudend blessureleed nooit doorgebroken bij de nummer tien in de . Daarnaast drukt Pohl volgens bovengenoemde regionale omroep met zijn bovengemiddelde salaris behoorlijk op de begroting van Groningen.

Pohl kampt ook bij Horsens met blessureleed. Daarnaast wist de 23-jarige spits in acht optredens geen enkele keer te scoren. De blessuregevoelige huurling is inmiddels helemaal doorgelicht.

"Dat is inmiddels allemaal achter de rug", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus maandag in een reactie aan RTV Noord . "Het enige wat ik erover kan zeggen is dat Pohl iets heeft waardoor hij voorlopig niet vrijuit kan spelen. Het is niet super ernstig, maar er zijn wel wat problemen. Dat maakt de situatie natuurlijk lastig."

Fledderus hoopt dat er in de komende weken een definitieve oplossing komt voor Pohl, die afgelopen seizoen eenmaal scoorde in zeven duels in het Groningen-shirt.

"We gaan met hem en zijn management in gesprek, maar zien in ieder geval weinig toekomstperspectief voor hem in Groningen", loopt de bestuurder alvast op de zaken vooruit. "Ik weet ook nog niet of Horsens de optie wil lichten om hem te kopen."

Groningen nam vorige week al afscheid van Michael Breij, die over een aflopende verbintenis beschikte en bij tekende. De clubleiding van de middenmoter wil daarnaast tijdelijk afscheid nemen van enkele spelers. Doelman Jan Hoekstra, linksback Amir Absalem en aanvaller Thijs Dallinga mogen in de winterstop op huurbasis uitzien naar een andere club.