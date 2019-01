FC Groningen weigert bod van 'enkele tonnen': "Hij is een belangrijke speler"

FC Groningen heeft een bod op Mimoun Mahi geweigerd, zo meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagochtend.

De spits, die nog tot komende zomer vastligt bij de Trots van het Noorden , kon naar verluidt verkassen naar het Amerikaanse Real Salt Lake. Het is niet exact duidelijk hoeveel deze club heeft geboden.

Real Salt Lake zou enkele tonnen willen betalen voor de aanvaller. "Ik kan niet ontkennen dat er interesse is geweest voor Mahi", laat Nijland weten in een reactie aan de lokale krant. "In het algemeen kan ik zeggen dat een dergelijk bod niet opweegt tegen de sportieve waarde die Mimoun Mahi nog voor ons kan hebben in de tweede seizoenshelft, ondanks dat hij een aflopend contract heeft."



"Hij is een belangrijke speler voor ons", besluit Nijland. De huidige nummer vijftien van de Eredivisie wil graag verlengen met Mahi, maar de tweevoudig Marokkaans international weigert vooralsnog bij te tekenen. Naar verluidt zou Mahi een lager basissalaris krijgen, maar zou hij wel aanspraak maken op bonussen, waardoor hij uiteindelijk toch meer zou kunnen verdienen.



Mahi zei eerder al dat de aanbieding van FC Groningen getuigt van 'te weinig respect': "Als mensen van bovenaf me niet de waardering geven, houdt het op. Ik had de intentie om te verlengen en het liefst blijf ik ook gewoon bij FC Groningen, maar niet voor dit aanbod. Het is echt niet zo dat ik heel veel wil verdienen, maar het contract dat me is aangeboden is gewoon teleurstellend. Ik vind dat zonde."