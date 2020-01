FC Groningen vindt voorstel van Ajax te ver gaan: deal lijkt geklapt

FC Groningen is niet van plan om Ajax voor de helft te laten meedelen in een transfer van Kaj Sierhuis naar Stade Reims.

Woensdag werd bekend dat de nummer elf van de een miljoenenbod had uitgebracht op Sierhuis, wat voor een spagaat heeft gezorgd: de 21-jarige spits wordt door verhuurd aan en die club heeft in de zomer een optie tot koop.

Sierhuis viel tussen wal en schip; niemand had het recht om over de transfer te beslissen en daarom moesten beide clubs met elkaar in overleg.

Bronnen binnen Ajax laten inmiddels aan De Telegraaf weten dat Groningen de miljoenen die Stade voor Sierhuis over heeft niet wil delen. Daardoor lijkt de deal geklapt, zo concludeert de krant.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft Ajax het voorstel gedaan om Sierhuis per direct voor het afgesproken bedrag en doorverkooppercentage te kopen, om hem vervolgens meteen door te verkopen aan Stade Reims.

Ajax leek bereid om daarmee akkoord te gaan, zo schrijft de krant, maar de koploper van de wilde de door Stade Reims betaalde miljoenen, bonus én het nieuwe doorverkooppercentage eerlijk verdeeld hebben.

Fledderus vond dat tegenvoorstel te ver gaan en hikte er bovendien tegenaan dat Groningen amper tijd zou hebben om nog een vervanger van Sierhuis te vinden.

Tenzij een van de partijen water bij de wijn doet, maakt Sierhuis het seizoen af in Groningen. Eerder schreef De Telegraaf al dat Stade Reims woensdagavond uitsluitsel wilde, anders zou het verder zoeken naar een aanvaller.

Het contract van Sierhuis in Amsterdam loopt door tot medio 2021. Wanneer FC Groningen hem na dit seizoen definitief zou overnemen, heeft Ajax de eerste optie om hem terug te kopen.