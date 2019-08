FC Groningen versterkt zich met Deens jeugdinternational

FC Groningen heeft de selectie versterkt met Nicklas Strunck Jakobsen, zo meldt de club zondag via de officiële clubkanalen.

De negenteinjarige rechtsback annex middenvelder wordt overgenomen van FC Nordsjaelland en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Strunck Jakobsen, die met rugnummer 19 gaat spelen en op zijn shirt de naam 'Strunck' zal dragen, speelde in diverse jeugdelftallen van Denemarken en was onder meer aanvoerder van Denemarken Onder-20.

De Deen speelde in totaal 34 wedstrijden in de hoofdmacht van Nordsjaelland, waaronder onder meer zes Europese wedstrijden in de UEFA .

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus beschouwt de jonge Deen als een groot talent. "Zijn naam komt al sinds september 2016 in onze scoutingrapporten voor. Tot nu toe was het steeds niet haalbaar om Nicklas naar Groningen te krijgen. We zijn hem al die tijd blijven volgen en zijn doorlopend in contact met hem en zijn management geweest."

"Nu er een opening ontstond, hebben we direct toegeslagen. Nicklas is een enorm talentvolle dynamische speler met een groot loopvermogen en een uitstekende fysieke gesteldheid. We zijn blij dat we hem voor vier jaar hebben weten te binden."