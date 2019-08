FC Groningen strikt Eredivisie-bekende en recordbreker van Sunderland

FC Groningen heeft donderdag een dubbelslag geslagen op de transfermarkt.

De Eredivisionist versterkt zich met Ahmed El Messaoudi en Joel Asoro, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. El Messaoudi komt over van KV Mechelen en tekent voor drie seizoenen; Asoro wordt voor een seizoen gehuurd van Swansea City, met een optie tot koop.

El Messaoudi is bekend met de : hij kwam vorig seizoen op huurbasis in actie voor en was goed voor vijf doelpunten en evenveel assists. In Mechelen was zijn perspectief desondanks beperkt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus vertelt dat Groningen voor het middenveld nog op zoek was voor een speler die 'voor extra balans zorgt'; aanvallende middenvelders had men al genoeg, zo insinueert hij.

"Hij heeft afgelopen seizoen bij Fortuna Sittard laten zien over veel voetballend vermogen te beschikken, daarnaast kan hij zowel controlerend spelen op het middenveld als belangrijk zijn in het meepikken van doelpunten en assists", aldus Fledderus. "Ahmed beschikt over prima fysieke voorwaarden en geeft ons daarmee extra body en lengte."

Asoro, een aanvaller die als buitenspeler en als spits uit de voeten kan, omt over uit de Championship. De twintigjarige Zweed speelde tussen 2016 en 2018 voor Sunderland en stapte daarna over naar Swansea. Op 21 augustus 2016 speelde hij zijn enige Premier League-duel voor Sunderland. Met zijn 17 jaar en 117 dagen werd hij de jongste speler ooit die the Black Cats vertegenwoordigde op het hoogste niveau.

"Joel is enorm snel en heeft diepte in zijn spel", beschrijft Fledderus de huurling. "Hij staat bekend als een groot talent in Zweden en heeft op heel jonge leeftijd al de overstap gemaakt naar Engeland, waar hij het eerst bij Sunderland uitstekend heeft gedaan. Bij Swansea kwam hij afgelopen seizoen tot de nodige wedstrijden, maar richting dit seizoen kwam hij niet echt in de plannen van de manager voor."