FC Groningen stalt Ahmad Mendes Moreira in Keuken Kampioen Divisie

Ahmad Mendes Moreira maakte het seizoen op huurbasis af bij SC Telstar, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend.

De Witte Leeuwen nemen de 23-jarige aanvaller op huurbasis over van FC Groningen, dat hem afgelopen zomer wegkaapte bij Kozakken Boys.

In het Hitachi Capital Mobility Stadion heeft Mendes Moreira nog een contract tot het einde van het seizoen, al heeft FC Groningen een optie om die verbintenis met twee jaar te verlengen. De aanvaller, die afgelopen zomer in het kielzog van trainer Danny Buijs naar Groningen kwam, speelde tot dusver dertien wedstrijden voor de Trots van het Noorden , waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists.



"Wij zijn heel blij dat wij Ahmad mogen verwelkomen bij Telstar. Dit is een zogeheten buitenkansje. Ahmad heeft het heel goed gedaan in de eerste seizoenshelft bij FC Groningen, maar door de aanvallende versterkingen bij de FC is zijn kans op speeltijd minder geworden. Wij hebben daar gebruik van kunnen maken en hem in ieder geval voor de rest van het seizoen aan ons kunnen binden. De kans op een langer verblijf is aanwezig, maar dat zal de komende periode moeten uitwijzen", legt technisch directeur Piet Buter uit op de website van Telstar.



Buter stelt dat Telstar deze maand nog niet klaar is op de transfermarkt. "Wij zoeken nog altijd minimaal één aanvallende versterking. Wij weten precies wat wij willen, maar het moet van beide partijen goed gaan klikken. Ook daar zullen de komende dagen hopelijk meer duidelijkheid brengen", stelt de technisch eindverantwoordelijke in het Rabobank IJmond Stadion. Na 21 wedstrijden is Telstar de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie.