'FC Groningen sluit volgende deal en incasseert 3,5 tot 4 miljoen euro'

Julian Chabot gaat FC Groningen inruilen voor Sampdoria, zo weet het Dagblad van het Noorden zondag te melden.

De 21-jarige centrale verdediger, die vorig jaar zomer overkwam van , gaat tussen de 3,5 en 4 miljoen euro opbrengen, zo bevestigen diverse bronnen aan de krant. "De transfer is op een oor na gevild", zo klink het.

Chabot, die voor een miljoen euro werd gestrikt door de Trots van het Noorden , vormt onder trainer Danny Buijs een verdedigingsduo met Mike te Wierik. De jonge Duitser, die nog tot medio 2022 vastligt, heeft voldoende weten te imponeren, aangezien de huidige nummer negen van de dicht bij de komst van de verdediger is.



De krant meldt dat ook de uitgaande transfer van Ludovit Reis naar zo goed als rond is. Volgens de entourage van de achttienjarige middenvelder is er reeds een overeenstemming bereikt tussen de clubs en moet alleen Reis nog een deal bevestigen. Het is de bedoeling dat de jeugdinternational in de voorbereiding van het nieuwe seizoen aansluit bij de hoofdmacht van Barcelona.



Reis zal na de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaan spelen bij Barcelona B. Naar verluidt betaalt de Catalaanse grootmacht zes miljoen euro voor Reis, een som die door diverse bonussen nog kan oplopen naar bijna acht miljoen. "Er is absoluut nog geen witte rook', zo benadrukt algemeen directeur Hans Nijland echter tegenover de krant over de transfer van Reis.