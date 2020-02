FC Groningen slaat grote slag met 'creatieve speler die iets kan creëren'

FC Groningen heeft met Daniël van Kaam overeenstemming bereikt over een nieuw meerjarig contract.

De Trots van het Noorden meldt donderdagochtend dat de negentienjarige middenvelder tot medio 2023 heeft getekend. De eerdere verbintenis van Van Kaam liep komende zomer af. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is erg blij met de nieuwe deal.

"Daniël is een groot talent, die specifieke kwaliteiten heeft. Een creatieve speler, die met zijn spel snelheid aan een wedstrijd kan geven en iets kan creëren", laat de oud-voetballer weten op de clubsite.

Fledderus stelt dat Van Kaam een mooie toekomst in de voetballerij voor zich heeft. "Wij zijn heel blij dat Daniël zijn toekomst aan heeft verbonden."

"Het is een groot compliment aan de opleiding van de club, die erin is geslaagd een speler uit de eigen provincie op te leiden, te ontwikkelen en af te leveren aan de eerste selectie. Hij is nog jong en staat aan het begin van zijn profcarrière, maar wij denken dat Daniël een speler kan zijn voor wie de supporters graag naar het Hitachi Capital Mobility Stadion komen", besluit Fledderus.

Van Kaam maakt sinds afgelopen zomer deel uit van de eerste selectie van Danny Buijs. De jongeling maakte zijn debuut in het betaalde voetbal in oktober 2018 als invaller in de uitwedstrijd van FC Groningen tegen .

Dit seizoen kwam Van Kaam in acht duels in actie, waarvan hij de laatste vier competitiewedstrijden in de in de basisopstelling stond.