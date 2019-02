FC Groningen presenteert Wouter Gudde (34) als algemeen directeur

Wouter Gudde is vanaf volgend seizoen de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen.

Hij legt op 4 april zijn taken als commercieel directeur bij Excelsior neer en gaat een paar maanden later aan de slag in Groningen, waar hij de opvolger wordt van Hans Nijland. "Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ben in mijn keuzes altijd wel kieskeurig geweest", aldus Gudde.

Gudde wordt donderdagmiddag bij zijn toekomstige werkgever gepresenteerd aan de media. "Natuurlijk is het moeilijk om Excelsior te verlaten, zeker gezien de ambities van de club om middels de stadionontwikkeling door te groeien tot een stabiele Eredivisieclub. Uiteindelijk heb ik voor mijn eigen ambities gekozen", legt Gudde op de clubwebsite van Excelsior uit.



De oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam stopte in 2011 met voetballen en werd later commercieel medewerker bij Excelsior. "Uiteraard vinden wij het erg jammer dat Wouter Excelsior gaat verlaten", zegt algemeen directeur Ferry de Haan in een reactie. "Wij wisten echter van zijn ambities en gunnen hem deze stap van harte. Voor Wouter is dit een mooie uitdaging in zijn carrière, maar voor Excelsior is het natuurlijk jammer dat hij vertrekt. Wij zullen ons intern nadrukkelijk gaan buigen over een juiste invulling voor zijn opvolging en zullen daarbij uiteraard ook onze ambitie richting de toekomst laten meewegen."