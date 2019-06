FC Groningen pikt jeugdinternational op bij Peter Bosz: "Een groot talent"

FC Groningen heeft zich vrijdag verzekerd van de diensten van Sam Schreck, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De twintigjarige middenvelder komt over van het van trainer Peter Bosz en heeft zich voor vier seizoenen aan de Trots van het Noorden verbonden. Schreck sluit zich maandag aan bij de selectie van zijn nieuwe werkgever.

De Duits jeugdinternational was sinds 2016 actief bij die Werkself, dat hem destijds overnam van St. Pauli. In de zomer van het afgelopen jaar sloot hij zich aan bij de hoofdmacht van Leverkusen en vorig seizoen kwam hij tweemaal in actie in de , al bleef een debuut in de wel uit.



"Sam is een veelzijdige middenvelder met een groot loopvermogen. Hij staat in Duitsland bekend als een groot talent, dat alle Duitse nationale jeugdteams tot en met de Onder-20 heeft doorlopen", reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus.



"Afgelopen seizoen was Schreck lid van de eerste selectie van Bayer Leverkusen. Wij zien in hem een speler met nog veel potentie en we zijn dan ook blij dat we hem voor de komende vier jaar aan hebben kunnen binden", sluit de sportbestuurder af.