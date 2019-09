FC Groningen meldt vlak voor deadline transfer met optie tot koop

FC Groningen verhuurt Jannik Pohl voor de rest van dit kalenderjaar aan AC Horsens.

Dat meldt de Trots van het Noorden maandagavond enkele uren voor het verstrijken van de transferdeadline via de officiële kanalen. De huurovereenkomst heeft een looptijd van vier maanden, zo meldt .

De Deense club heeft voor de periode daarna een optie tot koop op de 23-jarige spits. Pohl kwam een jaar geleden over van AaB uit Aalborg en tekende in het Hitachi Capital Mobility Stadion een driejarige overeenkomst.

De aanvaller speelde in totaal acht officiële wedstrijden voor de FC Groningen, waarin hij een keer scoorde. AC Horsens speelt in de CASA Arena en is na acht speelronden in de Superliga, het hoogste niveau van Denemarken, de nummer tien van de ranglijst.