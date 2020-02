FC Groningen maakt transfer van Samir Memisevic wereldkundig

FC Groningen heeft met Hebei China Fortune een akkoord bereikt over de transfer van Samir Memisevic.

De 26-jarige Bosniër maakt per direct de overstap naar de Chinese club, waar hij een meerjarige verbintenis tekent.

Memisevic kwam in de zomer van 2016 naar en speelde meer dan honderd officiële wedstrijden voor de Trots van het Noorden.

De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, tekende voor negen treffers in groen-wit. Memisevic was in zijn laatste seizoenen bij FC Groningen één van de smaakmakers en één van de aanvoerders binnen het team.

In zijn laatste optreden voor FC Groningen, afgelopen zaterdag in het thuisduel met (0-1), was Memisevic aanvoerder van de ploeg van Danny Buijs.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus legt uit waarom FC Groningen heeft meegewerkt aan de transfer van Memisevic naar China.

"Samir heeft in de bijna vier seizoenen dat hij bij FC Groningen speelde een goede bijdrage aan de sportieve prestaties van de club geleverd."

"Hij heeft het afgelopen transferwindow het verzoek neergelegd bij ons om mee te werken aan een overgang naar China. Dit was voor ons bespreekbaar onder de juiste voorwaarden."

"Samir had nog een contract voor anderhalf seizoen. Wij hebben gemeend dat wij op dit moment voor FC Groningen een betere transfer konden realiseren dan eventueel komende zomer, daarom laten wij hem tussentijds vertrekken."

"Wij danken Samir voor zijn inzet bij de club en wensen hem heel veel succes in het verdere verloop van zijn carrière", benadrukt Fledderus.