FC Groningen kondigt tweetal versterkingen aan in hilarische Twitter-filmpjes

FC Groningen heeft zich verzekerd van de diensten van Azor Matusiwa en Ramon Pascal Lundqvist, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen.

De komst van het tweetal wordt via hilarische filmpjes op Twitter wereldkundig gemaakt. Matusiwa arriveert per trekker op het trainingsveld van de Eredivisionist uit Groningen, terwijl Lundqvist met de trein arriveert en vervolgens met een taxi zijn weg vervolgt richting het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Matusiwa is afkomstig van , waar hem werd verteld dat hij mocht uitzien naar een andere werkgever. De 21-jarige middenvelder speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor en liet daar een goede indruk achter. Degradatie kon echter niet voorkomen worden, want de Superboeren waren in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs niet opgewassen tegen (0-2 nederlaag na een 1-2 overwinning).



Lundqvist kwam het tweede gedeelte van afgelopen seizoen uit voor , dat net als De Graafschap volgend seizoen een niveau lager acteert. De Zweedse middenvelder annex aanvaller maakte in januari de overstap van naar de Parel van het Zuiden en speelde uiteindelijk slechts zeventien keer voor NAC. Groningen versterkte zich eerder al met de twintigjarige Gabriel Gudmundsson, die zowel op het middenveld als in de aanval inzetbaar is. De Zweedse jeugdinternational ligt tot medio 2022 vast.



Ook in de technische staf van zijn er enkele mutaties. Hoofdtrainer Danny Buijs neemt afscheid van assistenten Peter Hoekstra en Hennie Spijkerman, die worden vervangen door Alfons Arts en Adrie Poldervaart. Laatstgenoemde legde in april zijn functie bij neer. Onder leiding van interim-trainer Ricardo Moniz degradeerden de Rotterdammers alsnog.