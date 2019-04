FC Groningen kiest ervoor om optie in deal met AZ niet te lichten

Hans Nijland vertrekt na dit seizoen als algemeen directeur van en Iliass Bel Hassani volgt hem mogelijk richting de uitgang van het Hitachi Capital Mobility Stadion. De koopoptie in de huurovereenkomst van de aanvallende middenvelder wordt namelijk niet gelicht. De van gehuurde Rotterdammer speelt sinds december voor de Eredivisionist uit Groningen en kwam tot één doelpunt in veertien optredens.

De vertrekkende bestuurder brengt een duidelijke nuance aan in zijn wekelijkse nieuwsbrief op de website van de Trots van het Noorden . "Dit betekent nog niet dat wij afscheid van hem nemen, maar we willen hierover pas een definitief besluit nemen na afloop van dit seizoen", laat Nijland weten aan de achterban van FC Groningen.



Het lijkt aannemelijk dat Bel Hassani aankomende zomer terugkeert in Alkmaar, waar hij beschikt over een doorlopend contract tot medio 2021. De middenvelder, die ook regelmatig als buitenspeler fungeert, zette bij zijn eerste stappen in het betaald voetbal en speelde ook voor .